"Газпром" готовит иск в международный суд по антимонопольному штрафу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. "Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", — говорится в сообщении.

"Газпром" ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж", — отмечается в сообщении.

Ранее в среду СМИ сообщили со ссылкой на главу минюста Украины Павла Петренко, что Украина взыскала с "Газпрома" все средства, находившиеся на территории страны, в размере более 100 миллионов гривен (3,8 миллионов долларов). В прошлом году Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания 79,8 миллиона гривен (около 2,8 миллиона долларов) с предприятия "Газтранзит" в счет штрафа, выписанного "Газпрому" Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Речь шла о дивидендах АО "Газтранзит" за 2016 год, которые должны были быть перечислены "Газпрому", но были взысканы в бюджет Украины. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в "Газтранзите". АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть всего около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось. Верховный суд Украины в сентябре отказался рассматривать кассацию "Газпрома" на решение Хозяйственного суда.