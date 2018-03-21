ФАС не нашла нарушений при слиянии сервисов такси Fasten и "Везет"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при слиянии сервисов заказа такси Fasten и "Везет", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС не выявила нарушений при слиянии Fasten и ГК "Везет",- сообщили в пресс-службе.

В ФАС ранее заявили, что проводят проверку сделки по слиянию Fasten и RuTaxi (бренды "Везет" и "Лидер"). В ФАС не исключали, что доля объединенной компании "Везет" на рынке стала на уровне общей компании "Яндекс" и Uber, сделку между которыми служба одобрила в ноябре 2017 года.

Весной 2017 года два крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов — Fasten ("Такси Сатурн" и RedTaxi) и RuTaxi ("Везет" и "Лидер") объявили о планах создать единую акционерную структуру, объединить штаты и технологии. В результате была создана группа компаний "Везет". Компания работает более чем в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии.