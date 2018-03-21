ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в московском "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на полгода, сообщается на сайте регулятора.
Выплаты по вкладам в "ОФК Банке" начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Отмечается, что указанные решения приняты Банком России для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.
По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк") на 1 февраля занимал 82-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 64,5 миллиарда рублей.