ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в московском "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на полгода, сообщается на сайте регулятора.

"В связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества банк "Объединенный финансовый капитал" и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России… возложил с 21 марта 2018 года на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению ПАО "ОФК Банк" сроком на шесть месяцев… Одновременно Банк России… с 21 марта 2018 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО "ОФК Банк" сроком на три месяца", — говорится в сообщении.

Выплаты по вкладам в "ОФК Банке" начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Отмечается, что указанные решения приняты Банком России для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк") на 1 февраля занимал 82-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 64,5 миллиарда рублей.