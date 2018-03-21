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Экономика

"Большая двадцатка" выразила четкую позицию по криптоактивам

01:5521.03.2018
0900
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мар – РИА Новости. Министры финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" в своем итоговом совместном коммюнике не стали упоминать противостояние протекционизму, но выразили четкую позицию по вопросам криптоактивов.

Министр финансов Японии Таро Асо. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
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Глобальная торговля накануне встречи вновь вышла на передний план в международной повестке. Однако в итоговом совместном коммюнике есть лишь одна небольшая фраза по этой теме: "мы работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики". В коммюнике участники встречи не стали упоминать и протекционизм в торговой сфере.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в рамках прошедшей встречи обсуждал со своими коллегами из "Большой двадцатки" вопросы тарифов. "У нас были очень продуктивные дискуссии – у меня было много встреч с моими коллегами по вопросам торговли и тарифов. Дискуссии все еще продолжаются", — сообщил он, добавив, что список стран, которые могут быть исключены из-под действия новых ввозных пошлин, может расшириться.

В рамках обсуждения, по словам замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, вопрос протекционизма "проскальзывал", хотя дискуссия была спокойной.

Криптовалюта биткоин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр экономики Франции Бруно Ле Майер по итогам встречи заявил, что очень важно избежать односторонних действий, которые могут стать угрозой экономическому росту, "таких как протекционизм", передает агентство "Рейтер".

Вопросы криптоактивов

Львиную долю внимания министров финансов и глав центробанков заняли вопросы, связанные с криптоактивами. По словам Сторчака, повестка дня встречи была "пронизана" темой криптоактивов.

"Получилось, что вся повестка "G20" пронизана вопросами криптовалют, точнее криптоактивов. Получилось так, что налоги, финансовое регулирование, антитеррор, вопросы будущего труда, все эти темы рассматривались так или иначе с точки зрения цифровизации", — пояснил он в кулуарах встречи журналистам.

В коммюнике "финансовая" G20 отметила, что криптоактивы не несут стандартных функций валют. Было подчеркнуто и то, что они в настоящее время не несут угрозы глобальной финансовой стабильности, но имеют такой потенциал. Сейчас же, указывает G20, криптоактивы несут другие риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В связи с этим в документе говорится о необходимости ввести в отношении криптоактивов стандартов FATF, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "Мы обязуемся внедрять стандарты FATF применительно к криптоактивам, ожидаем пересмотра данных стандартов и призываем FATF способствовать их глобальному распространению", — говорится в коммюнике.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что многие страны G20, включая Россию, поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов.

А на итоговой конференции глава минфина Аргентины Николас Духовнэ рассказал, что финансовая "двадцатка" планирует в июле этого года представить первые предложения по международному регулированию сегмента криптоактивов. "Мы уже в июле представим первые предложения по международным подходам регулирования криптоактивов", — пообещал он.

Аргентинская повестка

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председательство Аргентины проходит под темой "Достижение консенсуса для справедливого и устойчивого развития". Аргентина в год своего председательства планирует сосредоточиться на таких темах как рынок труда и инфраструктура.

Сторчак отметил, что особенность аргентинской повестки в том, что она продолжает повестку, начатую с учетом работы группы под председательством других стран, включая России, Кита и Австралии. В то же время он указал, что по ряду вопросов на встрече удалось добиться некоторого прогресса, сузив понятие до "объектов экономической инфраструктуры".

"Еще одна тема – это создание финансового рынка инфраструктурных активов. Тема финансирования инфраструктуры обсуждается уже давно, сейчас принято решение о разработке дорожной карты по превращению инфраструктуры в финансовый актив", — указала Юдаева. В коммюнике поясняется, что в текущем году страны "двадцатки" сосредоточатся на стандартизации контрактов и инструментов финансирования инфраструктуры, а также будут работать над снижением рисков в данной области.

Николас Мадуро во вермя церемонии запуска продаж криптовалюты Петро. Архивное фото
© AFP 2018 / Federico Parra
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По другому важному вопросу повестки – труду – пока конкретных решений нет. В документе говорится, что технологии принесут как огромные экономические возможности, так и вызовы населению, бизнесу и властям. "Необходимо политическое решение для того, чтобы воспользоваться возможностями и обеспечить равное распределение выгод. Поэтому мы приняли решение разработать широкий круг политических мер для рассмотрения на нашей встрече в июле", — указано в коммюнике.

Для Аргентины волнующим вопросом остается и вопрос государственного долга. В итоговом коммюнике отмечается, что растущие уровни государственного долга в странах с низким уровнем доходов вызвали обеспокоенность об уязвимостях этих экономик, связанных с задолженностями. "Мы считаем, что наращивание потенциала в области управления государственными финансами, укрепление национальной политики и расширение информационного обмена могут помочь избежать новых эпизодов долгового бремени в странах с низким уровнем доходов. Мы призываем к большей открытости как кредиторов, так и должников", — отмечается в итоговом документе встречи.

Традиционные вопросы

Юдаева отметила, что участники G20 разделяют мнение о том, что практически во всех странах наблюдается экономический рост и что безработица во многих странах на низком уровне, а инфляция в крупнейших странах мира все еще достаточно низкая.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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В то же время в коммюнике прозвучали и нотки тревоги. "Перспективы мировой экономики продолжают улучшаться… И хотя мы приветствуем этот прогресс, недавняя волатильность рынка, несмотря на прочные основы глобальной экономики, является напоминанием о рисках и уязвимостях", — так звучит первое предложение итогового коммюнике встречи, одобренное единогласно.

Среди рисков, которые отметили участники встречи, Юдаева назвала валютные долги компаний из стран с формирующимися рынками, а также риски, связанные с отходом от политики открытости и поворотом к внутренне ориентированной политике.

Участники встречи подтвердили свою приверженность международному экономическому и финансовому сотрудничеству, а также решимость использовать все инструменты политики — монетарные, фискальные и структурные, — для достижения цели сильного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Они также указали, что глобальная финансовая система должна оставаться открытой, устойчивой и основываться на международных стандартах.

В коммюнике они призвали страны для борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, а также с финансированием распространения к полному, эффективному и быстрому внедрению стандартов FATF.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
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Наконец, участники встречи указали на существенный прогресс, которого им удалось добиться в вопросе обеспечения прозрачности в сфере налогообложения. Они планирую в этом году продолжить внедрение стандартов и требований для обеспечения обмена информацией в сфере налогообложения.

А что Россия?

В рамках встречи в Буэнос-Айресе российская делегация принимала участие в заседании замминистров финансов и заместителей управляющих ЦБ стран БРИКС.

По оценке Сторчака, повестка заседания была большой и включала новые вопросы для обсуждения. Помимо традиционных вопросов, которые включают дискуссии о рейтинговых агентствах и о создании перестраховочного механизма, обсуждался вопрос фонда развития облигационных рынков.

Также участники заседания обсудили Новый банк развития и тестирования пулом условных валютных резервов. Как отметила Юдаева, приготовления к тестированию уже начались.

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