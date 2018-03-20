Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все средства "Газпрома", которые находились на территории Украины, поступили в бюджет страны. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает "Укринформ".

"Мы уже изъяли часть средств — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен", — заявил Петренко. Названная им сумма в переводе на валюту США составляет около 3,8 миллиона долларов.

Петренко добавил, что Минюст требует от "Газпрома" выплатить еще шесть миллиардов долларов по штрафу в соответствии с решением украинского суда. По его словам, исходя из поручения премьер-министра Владимира Гройсмана, у Киева есть "хорошие перспективы и наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения".

Арест имущества

Гройсман ранее рассказал, что власти Украины в рамках исполнительного производства по делу о "злоупотреблении монопольным положением на рынке" начали опись и арест принадлежащих "Газпрому" активов.

Речь идет об имуществе компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы были также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины признал "Газпром" виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа в стране и наложил штраф в 86 миллиардов гривен, за год из-за пеней сумма увеличилась вдвое. При этом украинские суды законность вердикта подтвердили.

В общей сложности Киев намерен получить таким образом более 171 миллиарда гривен (около 368 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Решение арбитража

В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

В российской компании сочли, что вердикт "нарушает баланс", и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. "Газпром" указал на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер позднее заявил, что компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран.