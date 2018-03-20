Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ространснадзор приостановил эксплуатацию всех самолетов Ан-148 российскими авиакомпаниями, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Также ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех воздушных судов компании "Саратовские авиалинии".

"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть", — рассказал Басаргин.

По его словам, решение о дальнейших действиях ведомство примет после того, как пилоты компании пройдут тестирование и проверку.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с радаров через несколько минут после вылета из Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.