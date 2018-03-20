Фунт лиха. Почему Тереза Мэй не найдет альтернативу российскому газу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Правительство Великобритании ищет замену поставкам голубого топлива из России. Для англичан это означает потерю надежного партнера и рост цен на энергоносители. Почему премьер-министру Терезе Мэй будет трудно реализовать свои планы — в материале РИА Новости.

Львиная доля

Конкуренты "Газпрома" не способны предложить столь же выгодных условий, выразил уверенность глава Минэнерго России Александр Новак в ответ на заявление главы правительства Великобритании Терезы Мэй.

Обвинив Москву в причастности к "делу Скрипаля", она пригрозила найти других поставщиков природного газа. По мнению Мэй, Россия пользуется зависимостью других стран от энергоносителей, чтобы оказывать на них влияние.

Министр энергетики России отметил: в случае реализации этих планов пострадают в первую очередь английские потребители. "Не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными", — подчеркнул Новак.

В настоящее время Великобритания за счет собственной добычи удовлетворяет чуть менее половины потребностей в голубом топливе. Остальное — импорт. Согласно отчетам "Газпром экспорта", доля российского трубопроводного газа на рынке Великобритании превышает 20% (40% от общего импорта).

В 2017 году поставки из России достигли 16,26 миллиарда кубометров. По сравнению с 2011 годом — рост в два раза. Кроме того, в конце декабря российская частная компания "Новатэк" экспортировала в Англию первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал-СПГ".

Великобритания не прочь сделать ставку на СПГ, учитывая гибкость поставок, пояснил РИА Новости аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Однако пока на сжиженный газ приходится не более 8% рынка страны.

Поставки же природного газа осуществляются с месторождений в Северном море, а также из континентальной Европы. Но это не прямой экспорт из России. По словам завкафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа имени Губкина Юрия Щербанина, "Газпром" поставляет топливо в 17 европейских хабов. В Англию газ поступает по трубопроводам Interconnector и BBL.

© AP Photo / Alastair Grant Снегопад в Лондоне © AP Photo / Alastair Grant Снегопад в Лондоне

Сланцевый мираж

Итак, единственная альтернатива российскому трубопроводному газу для островного государства — СПГ. По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Великобритания в состоянии организовать поставки. Речь идет не о таких уж больших объемах импорта. Но это обойдется конечному потребителю раза в два дороже.

Вопрос в том, с кем англичанам сотрудничать. Свой товар активно предлагают американские сланцевые компании. Практика показывает, что они не такие уж и надежные партнеры.

Так, в 2011-2013 годах британские энергокомпании Centrica и BG Group заключили в общей сложности четыре двадцатилетних контракта с производителями из США. Договоренности предполагали, что с 2018 года Великобритания будет закупать в США до 11,65 миллиона тонн СПГ (примерно 16 миллиардов кубометров газа). Однако сланцевый пузырь, надувшийся при рекордно высоких ценах на нефть, лопнул два года назад из-за обвала котировок. Закредитованность добывающих компаний США достигла 250-300 миллиардов долларов, 120 из них обанкротились.

Восстановление цен на нефть позволило производителям сланца вернуться на рынок. Тем не менее им пока не до выполнения обязательств перед британскими контрагентами.

В 2017 году США экспортировали в общей сложности в виде СПГ 19,7 миллиарда кубометров природного газа. Нестеров подчеркивает, что приоритет для американцев — вовсе не Европа. На этом рынке благодаря российскому трубопроводному газу цены существенно ниже, чем в Азии. Туда-то и стремятся сланцевые компании США.

Но в ЕС американцы свое присутствие обозначают разовыми поставками СПГ, например, в Польшу и Литву. В июле прошлого года первый танкер-газовоз из США пришел и в Англию.

Собеседник РИА Новости считает, что Вашингтон призывает сократить закупки российского топлива и даже свернуть проект "Северный поток — 2" не ради энергобезопасности союзников. На самом деле стратегический план США — устранение конкурента в лице "Газпрома".

Это приведет к созданию искусственного дефицита на энергорынке Евросоюза. В результате цены вырастут, и американский СПГ обретет конкурентоспособность.

© AP Photo / Alastair Grant Вывеска у штаб-квартиры BP в Лондоне © AP Photo / Alastair Grant Вывеска у штаб-квартиры BP в Лондоне

Бизнес-интерес

Курс на сворачивание сотрудничества с Россией в газовой сфере не в интересах британских компаний. Специалисты считают, что для англичан бизнес первичен, и они едва ли согласятся пожертвовать им. Тем более что в связи с выходом Великобритании из ЕС ситуация в экономике будет достаточно сложная.

Исторически сложилось, что именно британцы на протяжении последних 25 лет активно инвестировали в нефтегазовую отрасль России. В частности, в изучение месторождений углеводородов на континентальном шельфе. Корпорация BP, например, — один из крупных акционеров "Роснефти" (19,75% акций).

Президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл в прошлом году подтверждал готовность к сотрудничеству, несмотря на санкции и ограничения. "Индустрия приспосабливается к таким изменениям, и мы не прекращаем работать", — говорил он.

По словам Правосудова, политические заявления, какими бы резкими они ни были, не способны разрушить партнерские связи. Совместные проекты в нефтегазовой сфере и поставки российского газа британским потребителям продолжатся.