Кабмин субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса "Звезда"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кабмин РФ выделил субсидии для возмещения двух третьих суммы затрат на выплату процентов по кредитам, взятым на развитие судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае, следует из материалов правительства.

"Эта мера государственной поддержки распространяется на российские организации, получившие кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 миллиардов рублей. Субсидия предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидирование кредитов позволит снизить финансовую нагрузку на организации, реализующие крупные инвестиционные проекты по созданию судостроительных комплексов.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы".

Всего на 2019-2020 годы на развитие проекта из федерального бюджета предусмотрено 800 миллионов рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. В марте глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что суммарные инвестиции в судостроительный комплекс "Звезда" составляют 200 миллиардов рублей.