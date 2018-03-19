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Экономика

Амстердам познакомится с российскими технологиями "Умного города"

Сюжет:
Технологии будущего (128)
16:3019.03.2018
01120
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"Логотип Швабе. Архивное фотоЛоготип Швабе. Архивное фото
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Высокотехнологичные решения "Интеллектуальной транспортной системы" мегаполиса, повышающие безопасность и эффективность управления дорожным движением, продемонстрирует российский холдинг "Швабе" на международной выставке Intertraffic Amsterdam 2018, которая пройдет 20-23 марта, сообщает пресс-служба холдинга.

"В числе элементов "интеллектуальной транспортной системы", внедряемой в рамках реализации проекта "Умный город" — "умная" опора для перекрестка, программно-аппаратный комплекс для скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта, счетчик пассажиропотока, терминал оплаты проезда и интерактивная информационная стела", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе пояснили, что "умная" опора включает светофор, дорожный знак, камеру с углом обзора 360 градусов, а также солнечную батарею — на перекрестке этот комплекс выполняет функции мониторинга, контроля и управления транспортными потоками.

Всего на стенде холдинга разместятся 20 продуктов — все они изготавливаются на территории РФ из отечественных компонентов. Изделия успешно применяются на практике в Москве, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах страны.

Логотип холдинга Швабе. Архивное фото
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
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В числе новинок — беспилотный летательный аппарат с установленной на его корпусе SWIR-камерой. Комплекс предназначен для оперативного мониторинга территории, в том числе обнаружения замаскированных опасных объектов, включая объекты, скрытые за тонированными стеклами транспортного средства.

"Это новейшее устройство имеет высокий потенциал применения в сфере обеспечения безопасности и антитеррора. На площадке Intertraffic Amsterdam 2018 "Швабе" представит его впервые", — сказали в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, технологические решения, которые в этом году холдинг покажет на выставке в Амстердаме, уже успели показать свою высокую эффективность в реальных условиях эскплуатации.

"Наши решения для развития городской и, в частности, транспортной инфраструктуры направлены на оптимизацию затрат на электроэнергию, повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию трафика города. Благодаря внедрению инновационных систем на 30-40% сокращается количество ДТП, а также в полтора-три раза снижается уровень уличной преступности и вандализма", — сказал Ожгихин.

Он сообщил, что на Intertraffic Amsterdam 2018 холдинг планирует провести ряд перспективных переговоров, которые во многом определят экспортный потенциал направления на предстоящий год. При этом он отметил, что сегодня зарубежные заказчики все чаще проявляют интерес к отечественным инновационным продуктам.

Intertraffic Amsterdam проходит с 1972 года один раз в два года. Выставка представляет последние достижения в области дорожной инфраструктуры, управления дорожным движением, обеспечением безопасности, организации автостоянок. В 2016 году в Intertraffic Amsterdam приняли участие почти 800 компаний из 47 стран, экспозицию посетили более тридцати тысяч человек.

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