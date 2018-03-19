НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар — РИА Новости. Россия считает целесообразным использование своих технологий для развития свободного транзита товаров в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Большие перспективы в использовании российских технологий имеет создание и цифровизация международного транспортного коридора "Север-Юг". Для того чтобы товары свободно проходили из Индии через Иран в направлении России и Европы, можно использовать сервис электронного пломбирования в сочетании с электронным документооборотом. Это позволит создать безбарьерный "зеленый коридор", — сказал Соколов по итогам встречи с первым замминистра транспорта Индии Манкушем Мандавия.

В целом, как отметил министр, российская транспортная телематика является одной из самых продвинутых в мире, а разработки компаний из РФ в этой сфере "вызывают огромный интерес со стороны иностранных государств".

"Международное сотрудничество в этом направлении станет важным вкладом для роста несырьевого экспорта. Наши индийские коллеги высоко оценили технологии безостановочной системы взимания платы, применённые при построении госсистемы "Платон". Она поможет решить серьезную транспортную проблему. Сегодня в Индии более 12 тысяч платных автотрасс с въездом через шлагбаумы, что стало причиной огромных заторов", — отметил Соколов.

Перспективный рынок для России

В свою очередь, торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк отметил, что на сегодняшний день в России существует много передовых технологий, которые могли бы найти применение в различных областях индийской экономики в рамках программы "Цифровая Индия".

"В этом плане транспортная отрасль Индии является перспективным развивающимся рынком для экспорта технологий", — заметил Тарасюк. "Индия активно строит платные трассы, и российские решения, основанные на спутниковой навигации, позволят учитывать особенности административного деления страны, а также повысить удобство автовладельцев", — добавил он.

Как сообщил торгпред, Москва поддерживает развитие российско-индийского партнерства на этом направлении: оно является важным фактором увеличения российского экспорта.

"Наши перспективные технологии в области транспортной телематики могут помочь в создании международного транспортного коридора "Север-Юг". Основные его участники — Россия, Иран и Индия — очень заинтересованы в том, чтобы этот коридор заработал как можно скорее. Сегодня более 80% грузопотока между Россией и Индией идет через порт Санкт-Петербурга. Минимальный срок доставки — около 40 дней", — напомнил Тарасюк.

В понедельник российская компания "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) подписала соглашение о сотрудничестве с индийской компанией Delhi Integrated Multi Modal Transit System, которая является одним из лидеров в области внедрения транспортных ИТ-решений в Индии.

По словам гендиректора РТИТС Антона Замкова, российские разработки в области транспортной телематики подтверждают свой высокий экспортный потенциал.

"Мы рассматриваем предложения о взаимодействии со стороны целого ряда индийских компаний и уже приступили к детальной проработке вариантов использования российских технологий в области транспорта в Индии. В течение этого года мы планируем создать несколько пилотных проектов", — сообщил Замков.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.