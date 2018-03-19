Решение по обмену криптовалют будет принимать Центробанк

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Разногласия Минфина и ЦБ РФ по обмену криптовалют сняты, решение будет принимать Банк России, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Да (разногласия сняты — ред.) Центральный банк будет принимать решение", — сказал он.

Минфин РФ в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечал Минфин, по законопроекту есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество.

Банк России тогда же пояснил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.