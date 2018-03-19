Украинские порты испугались банкротства из-за железной дороги в Молдавию

КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Исполком городского совета Измаила обратился к президенту Украины, премьер-министру правительства этой страны и губернатору Одесской области с просьбой отказаться от восстановления железнодорожной ветки между Березиным (Украина) и Басарабяской (Молдавия), сообщает Sputnik Молдова.

В горсовете Измаила считают, что строительство этой линии существенно уменьшит объем грузоперевозок в Измаильском и Ренийском морских портах.

Железнодорожные пути от станции Березино Тарутинского района Одесской области Украины до молдавской станции Басарабяска демонтировали еще в 1997 году. Сохранились лишь фрагменты земляной насыпи и несколько железнодорожных мостов.

Как пишут украинские СМИ, мэр Измаила Андрей Абрамченко полагает, что этот демонтаж был очень важным для независимой Украины, чтобы не похоронить экономику дунайских портов — Измаила и Рени.

"Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и, если будет построена ветка между Березиным и Басарабяской, то центр речных перевозок автоматически перемещается в румынский Галац", — считает Абрамченко.

По его мнению, если в итоге грузоперевозки речным путем уменьшатся, то в портах Измаила и Рени сократится число рабочих мест и упадет заработная плата.

"Понимаю, что наше обращение кому-то не понравится, но последствия строительства этого участка неприятные. Мы обращаемся к руководству страны, чтобы был проведен детальный анализ этого вопроса на уровне кабинета министров Украины", — подчеркнул Абрамченко.

В правительстве Украины об этом проекте иное мнение. Там считают, что восстановление железнодорожной ветки Березино — Басарабяска вернет региону удобный путь в сторону порта Рени, сокращающий до минимума (с 240 до 127 километров) движение поездов по территории Молдавии.

Кроме того, таким образом, полагают в Киеве, будет открыт путь для молдавских грузов в порт Измаил, и улучшится пассажирское сообщение Тарутинского района и Рени с Одессой.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>