Суд снял арест со всех активов АФК "Система" в делах по искам "Роснефти"

УФА, 19 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отменил последнюю обеспечительную меру по искам "Роснефти" к АФК "Система", сняв арест со 100% акций группы компаний "Медси", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск — о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".
В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. В процессе выполнения договоренностей суд снял арест с 31,76% акций МТС, 90,47% акций Башкирской электросетевой компании и 52,09% акций "Детского мира". По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.
В результате под арестом оставались только 100% акций АО "Группа компаний "Медси", арестованные в обеспечение иска на 170,6 миллиарда рублей. Теперь из-под него выведен и этот актив.