Боливия хочет поставлять в Россию какао

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Боливия хочет поставлять в РФ говядину, какао-бобы, кофе и каштаны, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров с представителями Национальной службы по безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции Боливии.

"Боливийская сторона выразила желание обсудить ввоз на территорию Российской Федерации мясной продукции, в частности говядины, и продемонстрировала презентацию касательно эпизоотической ситуации в стране и объема поставок животноводческой продукции… Также боливийские коллеги подняли вопрос о поставках растениеводческой продукции в Россию – какао-бобов, кофе и каштанов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение на поставку мясной продукции в РФ может быть выдано только после тщательного аудита боливийской системы государственного ветконтроля, а также после непосредственной инспекции боливийских предприятий.

При этом обсуждение поставок в Россию какао-бобов, кофе и каштанов можно будет провести после направления официального запроса боливийской стороны в Россельхознадзор и наличия фитосанитарного сертификата, гарантирующего, что данная продукция свободна от карантинных для РФ объектов.

Со своей стороны заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков поднял вопрос об экспортных поставках российского зерна и продуктов его переработки в Боливию, запросив фитосанитарные требования, предъявляемые к данной продукции.