РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Корысти ради. Иностранцы активно инвестируют в госдолг России

08:0019.03.2018
(обновлено: 08:10 19.03.2018)
01000
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДенежные купюрыДенежные купюры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Зарубежные инвесторы вкладывают десятки миллионов долларов в российские ценные бумаги. На долю нерезидентов уже приходится более трети рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственного долга Российской Федерации. Почему инвестиции в экономику России так привлекательны — в материале РИА Новости.

Деньги и спрос

В январе 2018 года вложения граждан иностранных государств в ОФЗ выросли с 2,23 триллиона до 2,27 триллиона рублей. Общий объем рынка в настоящее время составляет 6,693 триллиона рублей. Нерезидентам принадлежит 33,9% гособлигаций. Это абсолютный рекорд.

Денежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Весеннее обострение. Как изменится курс рубля из-за давления США

В феврале, согласно данным ЦБ, зарубежные инвесторы сохранили свои позиции в ОФЗ. Это значит, что облигационный рынок практически не отреагировал на внешние шоки, в том числе вызванные ожиданием новых антироссийских санкций и высокой волатильностью мировых фондовых рынков.

"Отток средств нерезидентов, наблюдавшийся в отдельные дни, был компенсирован их значительными покупками ОФЗ на аукционах Минфина России", — говорится в отчете регулятора.

Статистики за текущий месяц пока нет, однако известно об успешном размещении государственных ценных бумаг 7 и 14 марта в общей сложности на 80 миллиардов рублей. Таким образом, Минфину, чтобы выполнить квартальный план заимствований на внутреннем рынке в объеме 450 миллиардов рублей, осталось реализовать ОФЗ на 87 миллиардов рублей. 

Проблем с этим не предвидится. Эксперты обращают внимание на то, что инвесторов не останавливает даже рост доходности гособлигаций — на пять-семь базисных пунктов с начала марта. В частности, 7 марта совокупный спрос составил 86,47 миллиарда рублей — в два раза больше предложения.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Министерство финансов РФ

Доходный инструмент

Облигации федерального займа — долговые ценные бумаги правительства. В настоящее время это один из самых надежных инструментов на отечественном финансовом рынке. Выпускает ОФЗ Минфин, а генеральный агент по выкупу, обмену, хранению и обслуживанию — Банк России.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой

Нерезиденты вкладывают в российские гособлигации из-за достаточно высоких процентных ставок, сегодня поднявшихся до шести процентов. Для сравнения: доходность ценных бумаг США ниже трех процентов.

При этом макроэкономические показатели России стабильны, что подтверждают международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch, повысившие в конце февраля суверенный кредитный рейтинг страны до инвестиционно привлекательного.

Заимствования на внутреннем рынке производятся для покрытия дефицита федерального бюджета. Их преимущество в том, что эти долги, в отличие от долгов по евробондам, номинированы в рублях и не создают рисков для финансовой системы государства.

В планах Минфина — наращивать объемы размещения ОФЗ, напоминает аналитик "Финама" Алексей Ковалев. Он уверен, что возможности для этого есть.

"Россия сохраняет статус одного из наименее обремененных долгами заемщиков среди крупнейших развивающихся экономик. Соотношение госдолга к ВВП у России 12%, у Бразилии — 78%,  у Индии — 50%", — поясняет эксперт.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на IX Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на IX Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

Спекулятивный интерес

Однако среди нерезидентов, выходящих сегодня на рынок ОФЗ, преобладают профессиональные игроки и спекулянты, которые приобретают ценные бумаги, чтобы выигрывать от колебаний их стоимости.

"Риски в российской экономике значительно ниже того уровня, который допустим при текущем уровне доходности. Получается, что по надежным бумагам выплачивается доходность как по рисковым", — поясняет РИА Новости экономист Евгений Ицаков.

Эксперты уверены: массового исхода иностранцев из ОФЗ не произойдет до тех пор, пока сохраняется возможность привлекать дешевые деньги из США (где ставка ФРС — 1,25-1,5%), чтобы размещать их на выгодных условиях в госдолг России.

Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Силуанов назвал ожидаемым повышение рейтинга России до инвестиционного

Однако в ближайшие месяцы ситуация может измениться. Протеже Дональда Трампа, новый глава Федрезерва Джером Пауэлл официально подтвердил намерение продолжить постепенное повышение ставки. В свою очередь, российский регулятор готов действовать в противоположном направлении. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев подчеркнул, что рынок настроен в пользу такого решения.

Дельта между российской и американской ставками может оказаться меньше четырех процентов к концу года, не исключает руководитель информационно-аналитического отдела "Градиент Альфа" Виталий Цветков. "Тогда нерезиденты начнут распродавать российский госдолг. Чтобы бегство из России спекулятивного капитала не уронило рубль, регулятору придется вмешаться в ситуацию", — сказал собеседник РИА Новости.

Поддержку национальной валюте окажет и объявленная с 1 марта амнистия капитала. Для упрощения возврата миллиардов, выведенных в разные годы из страны, россиянам, владеющим зарубежными активами, предложат евробонды.

Известно, что это будут 11-летние бумаги, объем выпуска — три миллиарда долларов. Инвесторы, если пожелают, смогут получать платежи не только в долларах, но и в рублях.

Кроме того, к концу года на рынок подтянутся российские частные инвесторы. "Когда ставки по депозитам опустятся ниже шести процентов, ОФЗ и другие инструменты фондового рынка с большей доходностью станут значительно привлекательнее вкладов", — подчеркнул управляющий партнер группы компаний vvCube Вадим Ткаченко.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена