Корысти ради. Иностранцы активно инвестируют в госдолг России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Зарубежные инвесторы вкладывают десятки миллионов долларов в российские ценные бумаги. На долю нерезидентов уже приходится более трети рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственного долга Российской Федерации. Почему инвестиции в экономику России так привлекательны — в материале РИА Новости.

Деньги и спрос

В январе 2018 года вложения граждан иностранных государств в ОФЗ выросли с 2,23 триллиона до 2,27 триллиона рублей. Общий объем рынка в настоящее время составляет 6,693 триллиона рублей. Нерезидентам принадлежит 33,9% гособлигаций. Это абсолютный рекорд.

В феврале, согласно данным ЦБ, зарубежные инвесторы сохранили свои позиции в ОФЗ. Это значит, что облигационный рынок практически не отреагировал на внешние шоки, в том числе вызванные ожиданием новых антироссийских санкций и высокой волатильностью мировых фондовых рынков.

"Отток средств нерезидентов, наблюдавшийся в отдельные дни, был компенсирован их значительными покупками ОФЗ на аукционах Минфина России", — говорится в отчете регулятора.

Статистики за текущий месяц пока нет, однако известно об успешном размещении государственных ценных бумаг 7 и 14 марта в общей сложности на 80 миллиардов рублей. Таким образом, Минфину, чтобы выполнить квартальный план заимствований на внутреннем рынке в объеме 450 миллиардов рублей, осталось реализовать ОФЗ на 87 миллиардов рублей.

Проблем с этим не предвидится. Эксперты обращают внимание на то, что инвесторов не останавливает даже рост доходности гособлигаций — на пять-семь базисных пунктов с начала марта. В частности, 7 марта совокупный спрос составил 86,47 миллиарда рублей — в два раза больше предложения.

Доходный инструмент

Облигации федерального займа — долговые ценные бумаги правительства. В настоящее время это один из самых надежных инструментов на отечественном финансовом рынке. Выпускает ОФЗ Минфин, а генеральный агент по выкупу, обмену, хранению и обслуживанию — Банк России.

Нерезиденты вкладывают в российские гособлигации из-за достаточно высоких процентных ставок, сегодня поднявшихся до шести процентов. Для сравнения: доходность ценных бумаг США ниже трех процентов.

При этом макроэкономические показатели России стабильны, что подтверждают международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch, повысившие в конце февраля суверенный кредитный рейтинг страны до инвестиционно привлекательного.

Заимствования на внутреннем рынке производятся для покрытия дефицита федерального бюджета. Их преимущество в том, что эти долги, в отличие от долгов по евробондам, номинированы в рублях и не создают рисков для финансовой системы государства.

В планах Минфина — наращивать объемы размещения ОФЗ, напоминает аналитик "Финама" Алексей Ковалев. Он уверен, что возможности для этого есть.

"Россия сохраняет статус одного из наименее обремененных долгами заемщиков среди крупнейших развивающихся экономик. Соотношение госдолга к ВВП у России 12%, у Бразилии — 78%, у Индии — 50%", — поясняет эксперт.

Спекулятивный интерес

Однако среди нерезидентов, выходящих сегодня на рынок ОФЗ, преобладают профессиональные игроки и спекулянты, которые приобретают ценные бумаги, чтобы выигрывать от колебаний их стоимости.

"Риски в российской экономике значительно ниже того уровня, который допустим при текущем уровне доходности. Получается, что по надежным бумагам выплачивается доходность как по рисковым", — поясняет РИА Новости экономист Евгений Ицаков.

Эксперты уверены: массового исхода иностранцев из ОФЗ не произойдет до тех пор, пока сохраняется возможность привлекать дешевые деньги из США (где ставка ФРС — 1,25-1,5%), чтобы размещать их на выгодных условиях в госдолг России.

Однако в ближайшие месяцы ситуация может измениться. Протеже Дональда Трампа, новый глава Федрезерва Джером Пауэлл официально подтвердил намерение продолжить постепенное повышение ставки. В свою очередь, российский регулятор готов действовать в противоположном направлении. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев подчеркнул, что рынок настроен в пользу такого решения.

Дельта между российской и американской ставками может оказаться меньше четырех процентов к концу года, не исключает руководитель информационно-аналитического отдела "Градиент Альфа" Виталий Цветков. "Тогда нерезиденты начнут распродавать российский госдолг. Чтобы бегство из России спекулятивного капитала не уронило рубль, регулятору придется вмешаться в ситуацию", — сказал собеседник РИА Новости.

Поддержку национальной валюте окажет и объявленная с 1 марта амнистия капитала. Для упрощения возврата миллиардов, выведенных в разные годы из страны, россиянам, владеющим зарубежными активами, предложат евробонды.

Известно, что это будут 11-летние бумаги, объем выпуска — три миллиарда долларов. Инвесторы, если пожелают, смогут получать платежи не только в долларах, но и в рублях.

Кроме того, к концу года на рынок подтянутся российские частные инвесторы. "Когда ставки по депозитам опустятся ниже шести процентов, ОФЗ и другие инструменты фондового рынка с большей доходностью станут значительно привлекательнее вкладов", — подчеркнул управляющий партнер группы компаний vvCube Вадим Ткаченко.