Французское шампанское побило рекорд по продажам

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Объем продаж французского шампанского в 2017 году достиг рекордного показателя и составил почти 4,9 миллиарда евро, главными странами-импортерами стали Великобритания, США и Япония, сообщили в Комитете шампанского Франции.
В комитете отметили, что в 2017 году экспорт шампанского впервые превысил внутреннее потребление этого напитка во Франции. Экспорт в Европу составил 26% общего оборота, экспорт за пределы Европы — 31%.
Представители комитета также подчеркнули, что Китай является перспективным рынком для экспорта французского шампанского.