Эксперт объяснил, почему в США требуют заблокировать "Северный поток – 2"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT объяснил, чем вызвано требование американских сенаторов заблокировать проект газопровода "Северный поток – 2".

Ранее группа сенаторов США выступила против реализации "Северного потока – 2" и потребовала от администрации президента "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода".

По мнению Гривача, призыв помешать строительству магистрали говорит о том, что "есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта".

"Крупнейшие компании Европы забыли спросить сенаторов США, какой проект является коммерчески привлекательным. А европейские политики забыли спросить, что соответствует европейской энергетической безопасности. Это явное вмешательство, давление и попытки использовать неправовые методы в конкурентной борьбе", — заметил эксперт.

Проект "Северный поток – 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".