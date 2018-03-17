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Экономика

Комбинатор и фантазер. Как Илон Маск обманывает клиентов и инвесторов

08:0017.03.2018
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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Одни считают американского предпринимателя Илона Маска главным инноватором современности, другие — величайшим аферистом XXI века, умело выкачивающим деньги из американского бюджета и инвесторов. Сейчас он собирается создать "межгалактическую медиаимперию" и как можно скорее колонизировать Марс. О том, что обещает Маск и как претворяет свои амбициозные планы в жизнь, — в материале РИА Новости.

Tesla забуксовала

За последние несколько лет Маск не сдержал множество обещаний. Это касается как планов по выпуску автомобилей Tesla, так и финансовых показателей компании.

Автомобиль Tesla Motors Model 3. Архивное фото
© REUTERS / James Glover II
Tesla не вывезла: c чем связан провал главного инноватора современности

В третьем квартале прошлого года Tesla преподнесла инвесторам неприятный сюрприз — убытки в размере 671 миллиона долларов. Глубокое разочарование испытали и клиенты, оформившие более полумиллиона предзаказов на Tesla Model 3. Отставание от графика производства оказалось критическим: к концу года вместо обещанных 20 тысяч автомобилей с конвейера сошло лишь 360 штук. И судя по всему, "самый ожидаемый автомобиль в истории" заказчикам придется подождать еще.

Всего за 2017 год Tesla потеряла более 2,2 миллиарда долларов — это рекордные убытки за всю ее историю. Каждый проданный автомобиль обошелся самой компании в 13 тысяч долларов.

© Фото : Tesla MotorsАвтомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
Автомобиль Tesla Motors Model 3

Неясные перспективы и космическая убыточность

В ноябре 2017-го Маск представил электрогрузовик Tesla Semi (запуск производства запланирован на 2019 год) и новую версию спорткара Roadster. Это смутило экспертов: неясно, как компания решила проблему с мощностью батарей. Ранее Илон Маск говорил, что увеличить ее в Model S и Model X технически невозможно. Как бы то ни было, инноватор уверенно смотрит в будущее. Он предложил создавать на основе Roadster летающие автомобили.

В июле 2018 года Tesla исполняется 15 лет. А уже на август аналитики наметили "похороны" компании — исходя из того, как быстро она "сжигает" деньги. По подсчетам Bloomberg, за последний год Tesla тратила с космической скоростью: 480 тысяч долларов в час, или восемь тысяч долларов ежеминутно.

Проблемная Model X

С предыдущими моделями электрокаров у компании тоже далеко не все гладко. Например, владельцы Tesla Model X неоднократно жаловались на проблемы, возникающие с их продвинутым электромобилем.

У кроссовера стоимостью от 79,5 тысячи долларов возникает ошибка при работе дверей, именуемых "крыльями сокола" из-за особенностей конструкции. По причине кривого программного обеспечения "крылья" функционировали некорректно и даже представляли опасность для рук или пальцев водителей, а также пассажиров. В Сети есть видео, где посредством дверей Model X разрезают продукты.

Маск обещал исправить проблемы, а позднее признал — программное обеспечение инженеры попросту не смогли довести до ума.

В октябре прошлого года Tesla отозвала 11 тысяч кроссоверов Model X уже из-за другой неприятности. В компании обнаружили, что задние сиденья автомобиля могут сложиться в момент аварии.

В Tesla подчеркнули, что это результаты внутреннего тестирования — подобных происшествий не фиксировалось. Но предупредили: двух взрослых слева и в центре машины одновременно лучше не сажать. Хотя, как заверил производитель, препятствий для использования Model X никаких нет.

Сверхскоростная капсула или обычный поезд

Один из самых обсуждаемых и спорных проектов Маска — высокоскоростная транспортная система Hyperloop One. Идею он озвучил еще в 2012 году. Hyperloop — это структура, состоящая из стальных труб, внутри которых со скоростью до 1200 километров в час перемещается поезд,  точнее герметичная капсула на магнитной подушке. Сам инноватор быстро отошел от проекта, сославшись на занятость.

© Предоставлено пресс-службой Hyperloop Transportation TechnologiesКонцепт транспортной системы Hyperloop Transportation Technologies
© Предоставлено пресс-службой Hyperloop Transportation Technologies
Концепт транспортной системы Hyperloop Transportation Technologies

В 2016 году планировалось сдать пробный отрезок трассы, но строительство до сих пор не завершено, а перспективы "сверхскоростного глобального метро" выглядят все туманнее. Тем не менее оптимистичные венчурные инвесторы вложили в проект сотни миллионов долларов.

Испытательная площадка Hyperloop One
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook
На сверхзвуке: приедет ли в Россию вакуумный поезд Hyperloop

В августе прошлого года Hyperloop One провела вторую фазу испытаний двигательной установки системы. Ее удалось разогнать до 310 километров в час — вдвое быстрее, чем на стартовом этапе. Несмотря на некоторые успехи, спустя пять лет рабочий прототип очень сильно отличается от первоначального футуристического образца и все больше напоминает обычный скоростной поезд.

Маск опять в ударе

Невзирая на проблемы с выпускаемыми продуктами и сомнительные перспективы ранее анонсированных проектов, Маск продолжает генерировать идеи.

Недавно он опубликовал в Twitter концепцию нового общественного транспорта. Ее разработала другая фирма Маска — The Boring Company. "Инновационное" решение, основанное на системе подземных фургонов, отправит пешеходов и велосипедистов под землю.

​Подписчики, впрочем, не увидели в этом ничего сверхтехнологичного, указав Маску на то, что все это сильно походит на "обычную автобусную остановку".

Предприниматель не обижается на критику и вынашивает новые глобальные планы. На днях он заявил: в случае третьей мировой войны человечество спасет только колонизация Марса. Бизнесмен уверен, что доставить человека на Марс он сможет уже к 2024 году.

© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса во время Международной астронавтической конференции в Мексике
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса во время Международной астронавтической конференции в Мексике

Новые затеи инноватора опять потребуют денег, в первую очередь государственных. За годы своей бурной деятельности Маск вытянул из американской казны, то есть из карманов рядовых налогоплательщиков, большей частью безнадежно далеких от его супердорогих продуктов и футуристических забав, уже больше пяти миллиардов долларов. 

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