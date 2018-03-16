Лавров рассказал о юридической стороне сотрудничества с Японией на Курилах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обсуждать юридическую сторону совместной хозяйственной деятельности с японцами на южных Курилах до того, как будет согласован "внушительный пакет" конкретных бизнес-проектов, преждевременно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договорённости, которые будут для неё юридически неприемлемы. Но сейчас рано об этом говорить. Прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это "что-то" иметь. Мы это пока ещё не согласовали. Пока обсуждается пять достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов", — сказал Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года договорились о том, чтобы развивать совместную хозяйственную деятельность на островах. "Там даже было принято короткое заявление, в котором очень конкретно изложена последовательность действий. Она заключается в том, чтобы сначала определить перечень экономически значимых совместных проектов, которые будут поддержаны Москвой и Токио, а потом, в зависимости от масштаба этих проектов, определять на какой юридической основе они должны реализовываться. Во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а, прежде всего, совместную хозяйственную деятельность", — подчеркнул Лавров.
Как указал министр, если вдруг масштаб экономических проектов будет таков, что потребует дополнительных льгот, то Россия будет готова подписать межправсоглашение специально по этому вопросу, по дополнительным благоприятным условиям в реализации экономических проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на четырёх островах. "Не видим необходимости в создании какого-либо наднационального органа. Повторюсь, есть нынешний режим, включающий в себя льготы СПВ (это полтора десятка портов на всём дальневосточном пространстве Российской Федерации) и режим ТОР. Если будут настолько крупные проекты, что этого окажется мало, мы будем готовы подписать с нашими японскими друзьями межправительственное соглашение", — добавил он.