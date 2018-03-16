Лавров рассказал о юридической стороне сотрудничества с Японией на Курилах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обсуждать юридическую сторону совместной хозяйственной деятельности с японцами на южных Курилах до того, как будет согласован "внушительный пакет" конкретных бизнес-проектов, преждевременно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Токио дал понять, что работа японских бизнесменов на островах в рамках российского законодательства будет означать автоматическое признание суверенитета России над южными Курилами, на это Япония пойти не может ни при каких обстоятельствах. В свою очередь Россия не раз подчеркивала, что Курилы являются ее территорией, и, как следствие, на этих землях действует только российское законодательство. Токио неоднократно выступал с предложением создать на "северных территориях" (так в Токио называют острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан) специальный правовой режим.

"Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договорённости, которые будут для неё юридически неприемлемы. Но сейчас рано об этом говорить. Прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это "что-то" иметь. Мы это пока ещё не согласовали. Пока обсуждается пять достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов", — сказал Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года договорились о том, чтобы развивать совместную хозяйственную деятельность на островах. "Там даже было принято короткое заявление, в котором очень конкретно изложена последовательность действий. Она заключается в том, чтобы сначала определить перечень экономически значимых совместных проектов, которые будут поддержаны Москвой и Токио, а потом, в зависимости от масштаба этих проектов, определять на какой юридической основе они должны реализовываться. Во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а, прежде всего, совместную хозяйственную деятельность", — подчеркнул Лавров.

По его словам, в этом суть договорённости. "Если окончательный список согласованных проектов будет внушительным (пока обсуждаются пять очень важных, конкретных, но не очень масштабных проектов, таких, как культура, туризм) и наши японские друзья увидят возможность реализовать эти проекты в том, что касается японского участия на основе имеющихся привилегий в этой части Российской Федерации, предоставляемых нашим законодательством (это, прежде всего, режим территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободного Порта Владивосток (СПВ), то эти льготы будут применяться", — заявил Лавров.

Как указал министр, если вдруг масштаб экономических проектов будет таков, что потребует дополнительных льгот, то Россия будет готова подписать межправсоглашение специально по этому вопросу, по дополнительным благоприятным условиям в реализации экономических проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на четырёх островах. "Не видим необходимости в создании какого-либо наднационального органа. Повторюсь, есть нынешний режим, включающий в себя льготы СПВ (это полтора десятка портов на всём дальневосточном пространстве Российской Федерации) и режим ТОР. Если будут настолько крупные проекты, что этого окажется мало, мы будем готовы подписать с нашими японскими друзьями межправительственное соглашение", — добавил он.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.