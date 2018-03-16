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Экономика

Товарооборот России и Вьетнама достиг максимума с 1991 года, заявил Лавров

23:2016.03.2018
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© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД РФ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2017 году показал рост в 35%, достигнув максимального показателя с 1991 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вид на реку Сайгон и центр Хошимина, Вьетнам. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Россия и Вьетнам обсуждают новые контракты на поставку вооружений
"Если говорить более подробно о нашем торгово-экономическом взаимодействии, то в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума после 1991 года, когда Россия стала тем государством, которое существует сейчас. В прошлом году товарооборот был порядка 5 миллиардов 350 миллионов долларов. Повторю, это рекорд с 1991 года", — заявил он в интервью СМИ Вьетнама и Японии перед визитом в эти две страны.

По его словам, значительный рост, который был зафиксирован в прошлом году, в значительной степени связан с подписанием Вьетнамом в 2015 году соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (вступило в силу в 2016 году). "Убежден, что, если посмотреть на статистику торговых отношений Вьетнама с другими членами ЕАЭС, там будут похожие данные, свидетельствующие о том, что эта ЗСТ работает на благо всех участников ЕАЭС и, конечно же, Вьетнама", — добавил Лавров.

Тем не менее, по словам министра, страны могут и дальше продвигать экономическое взаимодействие, в частности, стимулируя регулярные прямые контакты между деловыми кругами. "Здесь тоже есть заделы. Чем больше таких прямых контактов будет, тем больше наши бизнесмены найдут взаимовыгодных проектов для совместной реализации. Важно поощрять встречи, бизнес-форумы, круглые столы, выставки, ярмарки", — заявил Лавров, отметив участие вьетнамских бизнесменов в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД РФ
В МИД сообщили о готовящемся визите Лаврова во Вьетнам
Также он напомнил, что РФ и Вьетнам сформировали рабочую группу высокого уровня под председательством министров промышленности и торговли, которая занимается инвестиционными проектами, помогает расширению связей между экономическими операторами в добыче углеводородов, нефтепереработке, транспортно-инфраструктурной отрасли. "У нас есть, во-первых, хорошие результаты, во-вторых, понятно, что это далеко не предел. Очень важно, что у нас есть очень хорошие заделы, которые наверняка дадут позитивную отдачу в самом ближайшем будущем", — сказал министр.

Говоря о повестке переговоров во Вьетнаме, он отметил, что планирует обсудить подготовку "перекрестного" года Вьетнама в России и России во Вьетнаме, который планируется на 2019 год, а также взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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