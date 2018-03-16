Белый дом заявил о переговорах Трампа по пошлинам с рядом стран

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с рядом стран по пошлинам на импорт стали и алюминия, заявила журналистам пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Он работает с рядом отдельных стран и ведет переговоры относительно аспектов национальной безопасности, в которых мы можем работать, и здесь (в позиции Трампа) есть определенная гибкость", — заявила Сандерс.

"Мы продолжаем вести эти переговоры, и продолжим до конца следующей недели", — добавила она.

В начале марта Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".