Биткоину предсказали "крест смерти" и дальнейшее падение

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Трейдеры, занимающиеся техническим анализом рыночной конъюнктуры, нашли новые свидетельства того, что цена на биткоин может продолжить падение, пишет Bloomberg.

Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency, may be set to fall further if trading patterns are any guide https://t.co/xnZvD9qCYF via @crypto pic.twitter.com/9QZLQje3eX — Bloomberg Technology (@technology) 16 марта 2018 г.

Так, 50-дневный скользящий средний показатель цены приблизился к аналогичному 200-дневному значению на минимальное расстояние за прошедшие девять месяцев. На графике цен две эти линии близки к пересечению, которое получило среди трейдеров название "креста смерти". Он служит признаком грядущего спада, отмечает Bloomberg.

По мнению аналитика компании Market Securities Dubai Пола Дея, крупнейшую криптовалюту в мире ждет падение на 76% по сравнению с уровнем конца февраля. Таким образом, цена на биткоин опустится до 2 800 долларов. В пятницу этот показатель находился на уровне более 8 тысяч долларов.

Несколько стран уже открыли свои рынки для криптовалют, но Россия считает, что допускать их к торгам пока преждевременно. Центробанк видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды и выступает не только против расчетов в них, но и приравнивания их к иностранным валютам.