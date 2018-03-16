В России около 100 моногородов находятся в "красной зоне", заявил Шувалов

ГОНКИ, 16 мар — РИА Новости. Порядка ста моногородов в России остаются в так называемой "красной зоне", где существует угроза сокращенной рабочей недели и закрытия предприятий, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
По его словам, данная проблема решается через Фонд поддержки моногородов и Фонд развития промышленности: первый финансирует создание современной инфраструктуры, второй оказывает государственную поддержку в виде заимствований на приобретение оборудования. Также ведется работа с губернаторами, добавил первый вице-премьер.
В результате все ключевые показатели по моногородам за 2017 год исполнены, и к концу 2018 года общее количество моногородов со статусом территории опережающего развития (ТОР) должно приблизиться к ста.
Глава правительства на совещании проинформировал, что подписал решение по созданию 19 новых ТОРов, в которые суммарно планируется привлечь за ближайшие десять лет 160 миллиардов рублей инвестиций.