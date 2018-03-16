Украина намерена разорвать экономическое сотрудничество с Россией

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу "112 Украина", что кабмин готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия", — сказал он.

По словам премьера, правительство может принять это постановление уже 21 марта.

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — добавил Гройсман.

Россия и Украина подписали программу экономического сотрудничества в 2011 году. Документ, действие которого рассчитано до 2020 года, предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан.

На этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

При этом по итогам 2017 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины. Объем товарооборота обеих стран значительно вырос: российский экспорт — на 140% по сравнению с 2016-м, то есть на более чем семь миллиардов долларов, а украинский импорт — на 110%, достигнув почти четырех миллиардов долларов.