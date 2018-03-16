Тверской ТВЗ поставит 23 электрички для Московских центральных диаметров

ТВЕРЬ, 16 мар — РИА Новости. "Центральная пригородная пассажирская компания" (Центральная ППК) и "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в группу "Трансмашхолдинг") заключили контракт на поставку 23 электричек для первого направления Московских центральных диаметров (МЦД), передает корреспондент РИА Новости.

Ранее ЦППК объявляла соответствующий конкурс. Его выиграл ТВЗ. Первым направлением МЦД станет участок между Лобней и Одинцово. ТВЗ поставит 115 вагонов постоянного тока ЭГ2Тв "Иволга".

"Общая стоимость поездов — 11,7 миллиарда рублей… В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые 9 составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале — все остальные", — говорится в сообщении к подписанию.

Городские электропоезда "Иволга" созданы конструкторами Трансмашхолдинга в 2014-2016 годах. Доля российских комплектующих при производстве поездов "Иволга" превышает 90%.

Стоимость владения электропоездом на протяжении жизненного цикла по сравнению с поездами массовых серий ниже на 20%. Экономия за счет более низкой стоимости обязательного периодического техобслуживания и плановых ремонтов оценивается в 30%. Энергосберегающее электрооборудование позволяет сократить затраты на энергию на 30%.

Президент России Владимир Путин 10 января посетил Тверской вагоностроительный завод, где знакомился с работой предприятия и его продукцией. Гендиректор завода Андрей Соловей рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Этот завод Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, посещал в апреле 2009 года. Тогда на встрече с работниками завода глава государства рассказал о решении направить дополнительные 3 миллиарда рублей для РЖД на закупки вагонов у этого предприятия.

"Мы знаем, что президент уделяет особое внимание развитию отечественной промышленности и машиностроения. Сегодня мы видим первые результаты, наш завод и Центральная пригородная пассажирская компания подписали контракт на поставку до конца текущего года 23 поездов "Иволга", — сказал на церемонии подписания контракта губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Начиная с апреля 2017 года поезда "Иволга" находятся в эксплуатации на маршрутах ЦППК.

"Мы используем "Иволги" в Москве уже почти год. Подвижной состав зарекомендовал себя хорошо как технической надежностью, так и по потребительским качествам. Мы крайне удовлетворены тем, что Тверской вагонзавод стал победителем конкурса, и эти поезда до конца текущего года поступят в наше распоряжение и позволят повысить качество обслуживания наших пассажиров", — отметил генеральный директор ОАО "ЦППК" Максим Дьяконов.

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