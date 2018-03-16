МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскосмосу и компании "S7 космические транспортные системы" (владелец плавучего космодрома "Морской старт"), несмотря на разногласия, важно договорится о снижении цены на новую ракету-носитель "Союз-5", иначе проект не сможет быть окупаемым, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Ранее генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов сообщил, что новая российская ракета среднего класса "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", по своим характеристикам и стоимости не подходит для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". Он отметил, что "Союз-5" в таком виде, в котором его представляют, компании не нужен, и основополагающим вопросом для S7 является цена.

"Судя по заявленным характеристикам, "Союз-5" будет представлять собой несколько видоизмененный и русифицированный вариант украинского "Зенита": это стало ясно сразу, как только было объявлено об этой разработке. Но мне представляется, что компания S7 смирился бы с "Союзом-5", если бы его ценовые показатели были в пределах разумного, а Роскосмос нашел возможность снизить цену и предложить "Союз-5" компании S7 за те деньги, которые устроят обе стороны", — отметил академик.

Вместе с тем, по словам Железнякова, Роскосмос и S7 пока испытывают определенные разногласия во взглядах на то, как будет в дальнейшем эксплуатироваться плавучий космодром, и договорится им будет очень сложно.

"Но бросаться в следующую крайность и отказываться от разработки "Союза-5", чтобы создавать для S7 принципиально новую ракету, сейчас было бы нелогично. Мы пошли по пути создания "Союза-5", чтобы сэкономить время, так как в последнее время сильно отстали в области создания новых ракет-носителей. Наши конкуренты за океаном ушли далеко вперед, и конечно, нужно как-то этот разрыв сокращать. Самый простой и быстрый вариант — сделать "Союз-5". На это уйдет около пяти лет, так как большой задел уже есть. А если создавать ракету с нуля, в соответствии с характеристиками, которые необходимы "Морскому старту", то потребуется десять лет минимум, и конечно, тогда отставание будет слишком значительным, время будет упущено", — заключил академик.