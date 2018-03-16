МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскосмосу и компании "S7 космические транспортные системы" (владелец плавучего космодрома "Морской старт"), несмотря на разногласия, важно договорится о снижении цены на новую ракету-носитель "Союз-5", иначе проект не сможет быть окупаемым, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
"Судя по заявленным характеристикам, "Союз-5" будет представлять собой несколько видоизмененный и русифицированный вариант украинского "Зенита": это стало ясно сразу, как только было объявлено об этой разработке. Но мне представляется, что компания S7 смирился бы с "Союзом-5", если бы его ценовые показатели были в пределах разумного, а Роскосмос нашел возможность снизить цену и предложить "Союз-5" компании S7 за те деньги, которые устроят обе стороны", — отметил академик.
"Но бросаться в следующую крайность и отказываться от разработки "Союза-5", чтобы создавать для S7 принципиально новую ракету, сейчас было бы нелогично. Мы пошли по пути создания "Союза-5", чтобы сэкономить время, так как в последнее время сильно отстали в области создания новых ракет-носителей. Наши конкуренты за океаном ушли далеко вперед, и конечно, нужно как-то этот разрыв сокращать. Самый простой и быстрый вариант — сделать "Союз-5". На это уйдет около пяти лет, так как большой задел уже есть. А если создавать ракету с нуля, в соответствии с характеристиками, которые необходимы "Морскому старту", то потребуется десять лет минимум, и конечно, тогда отставание будет слишком значительным, время будет упущено", — заключил академик.