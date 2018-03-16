В Минобороны рассказали о заказах для оборонной промышленности

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета России, или полтора триллиона рублей, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Ровно половина военного бюджета – полтора триллиона – это как раз заказы для промышленности. То есть, это выплаты гражданскому сектору: финансирование, заработная плата людей, трудовые места", – сказал Цаликов, выступая на телеканале "ТВ Центр"

Как подчеркнул заместитель министра, вооруженные силы и военно-промышленный комплекс не должны, а являются локомотивами движения вперед.

"Около 500 миллиардов рублей поступают в бюджеты всех уровней от деятельности вооруженных сил и военно-промышленного комплекса в виде налогов и всего прочего. Вот чисто денежный подход. Хотя, конечно, он не объясняет всю полноту происходящего", – отметил Цаликов.

Как сообщалось ранее, военный бюджет России в 2018 году составляет 2,8% от ВВП, при этом расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений составят 2,8 триллиона рублей.