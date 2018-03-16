Посол рассказал об экономическом сотрудничестве России и Японии

ТОКИО, 16 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Экономическое сотрудничество России и Японии, которое активизировалось в последнее время, происходит не только в традиционно важном для обеих стран энергетическом секторе, но и на таких новых направлениях, как медицина и сельское хозяйство, рассказал РИА Новости в своем первом интервью российским СМИ новый посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Это, прежде всего, проекты в энергетической сфере, но не только. Есть целый ряд перспективных направлений в научно-технологическом секторе, в здравоохранении, медицине, промышленности. Речь идет, например, о создании российско-японских клиник в Москве и Хабаровске. Новая сфера для наших отношений — это сотрудничество в области сельского хозяйства. Я был глубоко впечатлен активным участием России, российских производителей сельхозпродукции в прошедшей на днях выставке FOODEX JAPAN 2018. Увидел, что мы предлагаем и уже поставляем сюда, пусть пока и в небольших количествах, такую продукцию, как гречневая крупа, макаронные изделия, пшеница, вина, шоколадные изделия", — рассказал Галузин

По словам дипломата, это очень интересная и перспективная сфера сотрудничества, "поскольку речь идет о продовольственной безопасности и обеспечении продовольствием". "И это улица с двусторонним движением. Вы знаете, что японские инвесторы вкладывают свои средства в создание тепличных хозяйств в России, например в Хабаровском крае и Якутии", — сказал он.

Посол отметил позитивную динамику в торговых отношениях двух стран, напомнив, что за прошлый год торговый оборот между двумя странами вырос на 13% до отметки в 18 миллиардов долларов. Традиционно важной сферой является сотрудничество в сфере энергетики.

"Это, по сути, стратегическое сотрудничество в области обеспечения энергетической безопасности в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии в частности. Как вы знаете, мы имеем такой серьезный результат этого сотрудничества, как создание крупнейшего в Азии комбината по сжижению природного газа на Сахалине. Это производство покрывает около 8% потребностей Японии в данном виде энергоносителей, а сейчас, как вы знаете, сжиженный природный газ потребляется в Японии все шире и шире", — сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что в энергетике есть потенциальные проекты, такие как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ", строительство комбината СПГ "Дальний Восток".

"Кроме того, мы можем сотрудничать в строительстве энергомоста Сахалин — Хоккайдо. С этим связано и транспортное сотрудничество. Это может быть не только энергомост, но и железнодорожный переход Сахалин — Хоккайдо, строительство которого значительно расширило бы возможности наших стран в торговле за счет создания транспортного коридора по скоростной "бесшовной" доставке товаров между Японией, Средней Азией, Россией и Европой. Это удешевило бы транспортные расходы, повысило привлекательность и многовариантность туристических маршрутов и, в конечном счете, конкурентоспособность соответствующих секторов наших экономик. То есть перспективы у нас очень широкие", — подчеркнул глава дипломатической миссии.

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