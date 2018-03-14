ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Промышленный кластер производителей телекоммуникационного оборудования планируется создать в Воронежской области на базе концерна "Созвездие", сообщает в среду облправительство.

Развитие предприятий, входящих в состав АО "Концерна "Созвездие", и создание на территории Воронежской области промышленного кластера производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи обсуждались 14 марта на совещании в правительстве региона, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

"Минпромторгом России совместно с правительством Воронежской области и Ассоциацией кластеров и технопарков РФ сформирована соответствующая рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства, правительства области и АО "Концерн "Созвездие", на базе которого будет создан кластер", — говорится в сообщении.

Как рассказал на совещании генеральный директор АО "Концерн "Созвездие" Алексей Бочаров, всю подготовительную работу планируется выполнить в 2018 году. А уже в 2019 году, после включения кластера в реестр Минпромторга России, начнется подготовка и реализация совместных проектов.

Гусев отметил, что при необходимости расширения производственных площадей правительство региона готово предоставить предприятиям кластера земельные участки с соответствующей инженерной инфраструктурой, а также оказать помощь в налаживании контакта с предприятиями малого бизнеса и вузами области.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались производственные планы АО "Концерн "Созвездие" и предприятий, входящих в его состав, на 2018 год. По словам Бочарова, концерн существенно увеличит объемы выпускаемой высокотехнологичной продукции, особенно — гражданского профиля.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России. До недавнего времени концерн входил в Объединенную приборостроительную корпорацию, в составе которой в 2017 году интегрирован в объединенный холдинг "Росэлектроника" в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера Ростеха.

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