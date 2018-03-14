Москва и Минск обсудили меры недопущения ввоза "санкционки" в Россию

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии договорились, что Минск примет необходимые меры для предотвращения попадания продуктов из стран списка продэмбарго в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию "санкционной" сельхозпродукции", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в среду была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.

"Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС "Меркурий", а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны", — отметили в пресс-службе Минсельхоза.