Островский: промпредприятия Смоленщины по итогам 2017 года показали рост

СМОЛЕНСК, 14 мар — РИА Новости. Промышленные предприятия Смоленской области по итогам 2017 года показали рост финансово-экономических показателей, сообщил глава региона Алексей Островский.

"Об этом говорит, в частности, индекс по обрабатывающим производствам, увеличившийся по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Он превысил общероссийский показатель на 1,2%", — сказал губернатор, выступая на заседании Совета по промышленной политике, участники которого обсудили состояние отрасли, возможности расширения действующих производств и планы по развитию предприятий, а также существующие проблемы и пути их решения.

Островский отметил, что промышленный комплекс является фундаментом областной экономики, во многом определяя социально-экономическое развитие региона.

"В промышленном производстве занято более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины. Доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, и она, таким образом, вносит самый весомый вклад в пополнение регионального бюджета за счет налоговых поступлений", — сказал глава региона, отметив, что индекс промышленного производства в области за минувший год составил 102,2% к уровню 2016 года.

Губернатор напомнил, что в целях придания дополнительного стимула развитию промышленных предприятий он подписал распоряжение, которое наделяет Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства функциями областного фонда развития промышленности.

"Это решение позволит привлечь в регион дополнительное федеральное софинансирование в размере 70% от суммы займа и предоставлять льготное финансирование по ставке 5% годовых для промышленных предприятий", — сказал Островский, призвав руководителей компаний активно пользоваться этим инструментом.

Глава региона поручил генеральному директору областного фонда поддержки предпринимательства усилить работу как в части формирования необходимой нормативной базы для выдачи льготных займов, так и в части поиска потенциальных заемщиков среди промышленников.

Другие новости региона читайте здесь >>