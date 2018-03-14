Россия может запретить поставки томатов из Белоруссии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия может ограничить поставки "санкционных" продуктов, в том числе помидоров, из Белоруссии, так как в последнее время участились случаи задержания грузовиков с такой продукции на российско-белорусской границе, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства", — сказала Мелано, уточнив, что окончательное решение может быть принято в начале следующей недели.

По ее словам, в ходе проведения совместных с ФТС РФ мобильных рейдов на российско-белорусской границе с 7 по 13 марта было задержано 12 автотранспортных средств с томатами, запрещенными к поставкам в Россию.

"Еженедельно на указанном участке границы задерживается порядка семи-восьми автотранспортных средств с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию РФ", — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, Россельхознадзор уже неоднократно обращал внимание белорусских коллег на "необходимость усиления контроля в части поставляемой с территории этой страны растительной продукции, входящей в список запрещенных товаров, в связи с ответными мерами России".

"Более того, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Беларуси "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки, Россельхознадзор был вынужден запретить поставки продукции из 33 стран через Беларусь", — напомнила Мелано.