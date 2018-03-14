ФПА разработает меры по устранению давления правоохранителей на бизнес

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ готовит предложения по предотвращению возможных случаев давления на бизнес со стороны представителей власти, в том числе правоохранительных органов, сообщил РИА Новости в среду президент ФПА Юрий Пилипенко.
"Адвокатура давно говорит о том, что экономические проблемы в нашей стране, к сожалению, чаще всего решаются уголовно-правовыми методами", – подтвердил Юрий Пилипенко.
"Необходимо, во-первых, придать новый импульс работе институтов гражданского общества, призванных защищать конституционное право предпринимателей на свободу экономической деятельности, и повысить значимость общественного и ведомственного контроля. На всех стадиях уголовного процесса, начиная от возбуждения уголовного дела и вплоть до принятия по нему итогового решения, необходим принципиальный и действенный прокурорский надзор за соблюдением закона. Во-вторых, представляется совершенно необходимым создание института следственных судей, предназначение которого – контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, подвергнутых уголовному преследованию. Сейчас весь его ход определяется исключительно органом расследования при отсутствии должной роли суда, в том числе и в форме оперативного судебного контроля. Введение в уголовный процесс института следственных судей позволит установить порядок, когда следствие будет нести реальную ответственность за соблюдение закона. В-третьих, необходимо переломить сложившуюся на сегодняшний день тенденцию к игнорированию позиции адвоката – защитника в уголовном судопроизводстве. И в-четвертых, необходимо тотальное расширение компетенции суда присяжных", – заявил президент ФПА РФ.
По его мнению, принятие комплекса законодательных и организационных мер, обеспечивающих эти ключевые условия, станет недвусмысленным посылом о том, что Уголовный кодекс нельзя использовать для разрешения экономических конфликтов.