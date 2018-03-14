ВТБ увеличит выдачу ипотеки в Тверской области в 1,5 раза, до 2 млрд руб

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банк ВТБ планирует в 2018 году увеличить выдачу ипотечных кредитов в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом до 2 миллиардов рублей, говорится в сообщении ВТБ.
Развитие филиальной сети "Почта Банка", кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) и выдача ипотеки в регионе, стали главными темами встречи в Твери председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и предправления "Почта Банка" Дмитрий Руденко с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Объем выдачи ипотечных кредитов ВТБ в Тверской области в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей, в этом году банк планирует увеличить этот показатель в 1,5 раза — до 2 миллиардов рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более полутора тысяч семей области.
Кроме того, за прошлый год банк ВТБ нарастил объем кредитного портфеля МСБ на 28% до 5,1 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 14%.
На встрече также обсуждалось сотрудничества банка и правительства региона в рамках поддержки значимых инфраструктурных проектов. Банк подтвердил, что рассмотрит возможность участия в реконструкции стадиона "Центральный". Также стороны обсудили развитие в Тверской области проекта банка ВТБ "Мир без слез", в рамках которого в детские больницы поставляется современное медицинское оборудование.
"Банк ВТБ является стратегическим партнером правительства Тверской области. В прошлом году мы подписали соглашение, основные направления которого успешно реализуются, в том числе в части увеличения кредитования малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет развиваться, и банк ВТБ примет участие в реализации крупных инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории Тверской области", — цитируется в сообщении губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Другие новости региона читайте здесь>>