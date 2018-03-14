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Экономика

ВТБ увеличит выдачу ипотеки в Тверской области в 1,5 раза, до 2 млрд руб

17:4014.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форумаСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банк ВТБ планирует в 2018 году увеличить выдачу ипотечных кредитов в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом до  2 миллиардов рублей, говорится в сообщении ВТБ.

Развитие филиальной сети "Почта Банка", кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) и выдача ипотеки в регионе, стали главными темами встречи в Твери председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и  предправления "Почта Банка" Дмитрий Руденко с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Объем выдачи ипотечных кредитов ВТБ в Тверской области в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей, в этом году банк планирует увеличить этот показатель в 1,5 раза — до 2 миллиардов рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более полутора тысяч семей области.

Кроме того, за прошлый год банк ВТБ нарастил объем кредитного портфеля МСБ на 28% до 5,1 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 14%.

Вид на город Тверь. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Parmenov
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Как отмечается в сообщении, в настоящее время "Почта Банк" присутствует в 47 населенных пунктах Тверской области, включая поселки с населением меньше тысячи человек. В этом году число населенных пунктов, где работает "Почта Банк" в Тверской области, достигнет 62. Таким образом, банковские услуги станут доступны в самых отдаленных районах. Данный вопрос становится особенно актуальным на фоне планов ряда банков по сокращению филиальных сетей на фоне развития дистанционных каналов продаж. "Почта Банк" стремимся повышать не только ценовую, но и физическую доступность банковских услуг, делаем особый упор на развитии сети в малых городах и на селе", — заявил Руденко.

На встрече также обсуждалось сотрудничества банка и правительства региона в рамках поддержки значимых инфраструктурных проектов. Банк подтвердил, что рассмотрит возможность участия в реконструкции стадиона "Центральный". Также стороны обсудили развитие в Тверской области проекта банка ВТБ "Мир без слез", в рамках которого в детские больницы поставляется современное медицинское оборудование.

"Банк ВТБ является стратегическим партнером правительства Тверской области. В прошлом году мы подписали соглашение, основные направления которого успешно реализуются, в том числе в части увеличения кредитования малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, что  наше сотрудничество  будет развиваться, и банк ВТБ примет участие в реализации  крупных инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории Тверской области", — цитируется в сообщении губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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