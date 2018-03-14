Украина ввела временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Правительство Украины приняло решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Принять сейчас решение о введении временных ограничений (на поставки минеральных удобрений из РФ – ред.) и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", — сказал Гройсман на заседании правительства.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России.

Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из РФ карбамида и КАС. По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема.

Киев пытается диверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ, однако, как заявил в феврале первый вице-премьер – глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив, российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. В связи с этим он тогда предложил внести российские удобрения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на Украину.

На заседании в среду Кубив отметил, что запрет на поставки удобрений из России вводится на период, пока парламент не примет законопроект, который позволит урегулировать вопрос диверсификации поставок минудобрений на Украину, а также до принятия правительством решения, которое позволит решить имеющуюся, по данным министра, проблему нелегальных поставок из РФ.