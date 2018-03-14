Суд признал законным отказ "дочке" Siemens в аресте "крымских турбин"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ нижестоящего суда принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца, производителя спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), на принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию, разборку, иное использование, а также любые сделки с турбинами.

"Определение Арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в постановлении суда.

Арбитраж Москвы уже рассмотрел дело по существу и 10 января отклонил иск СТГТ, в котором "дочка" Siemens требовала признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года, а также истребовать турбины из незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт". Решение пока не вступило в силу, истец подал на него апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 9 апреля.