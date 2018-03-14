Венесуэла вводит в обращение купюру, равную 50 центам

МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла вводит в среду в оборот новую, самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, сообщает министерство связи и информации страны.
Во вторник курс американской валюты на нелегальном рынке составил почти 217 тысяч боливаров, сообщает портал Dolar Today. Стоит отметить, что с момента введения новой криптовалюты "петро" в конце февраля курс доллара опустился примерно на 6% — с 230 тысяч боливаров до 217 тысяч.
В Венесуэле с 2003 года действуют жесткие меры валютного контроля. В данный момент в Венесуэле имеются сразу несколько курсов боливара: помимо отмененного фиксированного курса DIPRO в 10 боливаров за доллар, остается меняющийся курс в DICOM (сейчас он составляет около 31 тысячи боливаров) и курс "черного рынка", который не признается властями.