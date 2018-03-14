В "Газпроме" назвали сроки расторжения контрактов с "Нафтогазом"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" займет до двух лет.

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", — сказал Миллер в беседе с Медведевым.

Он отметил, что выход из сложившейся ситуации и разрыв контрактов позволит российской компании избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. При этом Миллер сообщил, что руководство "Нафтогаза" намерено взыскать с "Газпрома" пени в 2018-2019 году.

"В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", — пояснил глава российской компании.

Стокгольмский арбитраж

В конце февраля Стокгольмский арбитраж завершил рассмотрение спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" в отношении контракта на транзит топлива и вынес вердикт, по которому российской компании необходимо выплатить более 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставки — прим.ред.) "Газпрому" предстоит выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" раскритиковали решение арбитража и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу украинской стороны. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через Стокгольмский арбитраж.

Комментируя решение суда, Миллер заявил, что арбитраж "руководствовался двойными стандартами" и принял асимметричное решение, что существенно нарушило баланс интересов сторон по контрактам.

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине", — добавил глава российской компании.

Выгоды от транзита газа

Миллер также накануне заявил, что Россия ждет доказательств выгоды транзита газа через украинскую территорию.

"В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения", — сказал глава российской компании.

Медведев, в свою очередь, также акцентировал внимание на том, что контракты должны быть эффективными.

"Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", — констатировал российский премьер-министр.

Угрозы Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя газовый спор "Газпрома" и "Нафтогаза", заявил, что Киев будет требовать от российской стороны не только выплаты компенсации, но и полного покрытия неустойки, которая, по словам украинского лидера, составляет полмиллиона долларов в сутки.

"Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу "Нафтогаза"… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — сказал он на встрече с представителями бизнеса, подчеркнув, что хочет, чтобы российская компания отдала "все до копейки".

Ранее с подобными заявлениями выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который пригрозил арестом активов "Газпрома" в Европе, если российская компания не будет следовать решениям арбитража.

ЕС на стороне Украины

В Европейском союзе также отреагировали на спор российской и украинской компаний о поставках "голубого топлива". Как отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, "Газпрому" необходимо выполнить договорные обязательства перед украинской стороной.

"Мы обсуждали недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно действует в этом направлении", — сказала она.

Она также сообщила, что Брюссель работает над возобновлением трехсторонних переговоров по транзиту. По мнению представителей Евросоюза, эти переговоры могут стать "эффективным инструментом урегулирования разногласий". В украинском МИД также подтвердили подготовку к трехсторонней встрече.

"Вымогатели"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя газовый спор между российской и украинской компаниями, призвал к скорейшему разрывы заключенных контрактов.

"Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя", — заявил парламентарий.

Он также добавил, что прекращение поставок "голубого топлива" на Украину положит конец заявлениям президента Петра Порошенко о "газовом давлении" со стороны России, после чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара.