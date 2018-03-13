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Экономика

Миллер назвал сроки расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"

17:4213.03.2018
(обновлено: 17:45 13.03.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи. 13 марта 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи. 13 марта 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Процесс расторжения контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" займет до двух лет, заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

Сотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Больше никакого газа для Украины

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", — сказал он.

Миллер также подчеркнул, что выход из существующих соглашений позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. При этом он отметил, что руководство "Нафтогаза" намерено взыскать с российской компании пени в 2018-2019 году.

"В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", — пояснил председатель совета директоров холдинга.

Решение суда

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит топлива. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа, с учетом предыдущего решения (по контракту на поставки) "Газпром" должен выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.

Газовое оборудование в Украине
© РИА Новости / Стрингер
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В корпорации заявили, что решения арбитража создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому существующие двухсторонние соглашения расторгнут через Стокгольмский арбитраж.

По мнению главы российской компании Алексея Миллера, суд "руководствовался двойными стандартами" и принял асимметричное решение, что существенно нарушило баланс интересов сторон по контрактам. "При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине", — подчеркнул он.

Позиция ЕС

В понедельник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что "Газпрому" необходимо выполнить договорные обязательства перед украинской стороной. 

Украинская арифметика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская арифметика

"Мы обсуждали недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно действует в этом направлении", — цитирует политика "112 Украина".

По ее словам, в ЕС работают над возобновлением трехсторонних переговоров по транзиту, которые, как считают в Брюсселе, превратятся в "эффективный инструмент урегулирования разногласий". Информацию о подготовке встречи представителей "Газпрома", "Нафтогаза" и Еврокомиссии подтвердила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Все до копейки"

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что будет требовать от "Газпрома" не только выплаты компенсации, но и полного покрытия неустойки, которая, по его словам, составляет полмиллиона долларов в сутки.

Газокомпрессорная станция в Боярке Киевской области, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
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"Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу "Нафтогаза"… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — сказал он на встрече с представителями бизнеса, подчеркнув, что хочет, чтобы российская компания отдала "все до копейки".

С подобными заявлениями ранее выступал глава украинского МИД Павел Климкин. Так, в начале марта он пригрозил начать арест активов "Газпрома" в Европе, если корпорация не будет следовать решениям арбитража.

Правительство поддержит

На встрече с журналистами во вторник российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство "всемерно" поддержит российскую компанию в споре с "Нафтогазом"

В Совфеде также одобрили курс "Газпрома" в отношении украинского холдинга. Так, сенатор Алексей Пушков посоветовал скорее избавиться от "покупателя похожего на вымогателя". Он также отметил, что прекращение поставок положит конец жалобам Порошенко на "газовое давление" со стороны России, после чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Авез Нурманов
Петро,вроде попрощались уже.А ты опять здесь.)))
18:05
13.03.2018
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kerch.sergey
Так уже ж расторгли.. И опять ждать 2 года?? А всё это время конракты будут действовать???
18:06
13.03.2018
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