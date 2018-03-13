Дворкович: дефицит молока собственного производства в России составляет 25%

СТАВРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Дефицит молока собственного производства в России составляет 25% от потребления, животноводство в стране постепенно будет выходить на первый план, заявил на совещание вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мелиорация, правильное применение минеральных удобрений, севооборот, должны оставаться в центре внимания, тем не менее, на первый план постепенно все равно должно выходить животноводство, у нас дефицит молока в стране, примерно 25%, нам не хватает от объёма потребления", — заявил Дворкович на совещании.

По его словам, в стране производится 31 миллион тонн молока. "Мы производим сегодня примерно 31 миллион тонн, нам нужно 40 миллионов как минимум, чтобы обеспечить собственное потребление, эти объёмы сейчас компенсируется поставками из Белоруссии. Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объёмов", — отметил Дворкович.

По его словам, Ставропольский край будет играть здесь одну из ведущих ролей. "Хотя, конечно, большие объёмы будут производиться в Нечерноземье, где зерна, естественно, не так много и там животноводство будет играть значительную роль", — добавил зампред правительства.