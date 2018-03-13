Миллер рассказал о поставках газа в ЕС после ситуации с "Нафтогазом"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет, если Украина не будет незаконно отбирать газ, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Транзиту газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", — сказал Миллер.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.