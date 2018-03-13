Украина ждет, что США не введут пошлины на ее металлургическую продукцию

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе рабочей встречи с представителями металлургической промышленности, которая состоялась в понедельник, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что правительство и министерство сделает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции на рынке США не претерпел негативных изменений

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. Мы имеем надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин", — цитирует пресс-служба Кубива.

По его словам, большое внимание уделяется постоянному диалогу между Украиной и США по улучшению условий и расширение возможностей доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США, а также рынков Азии и Африки.

В четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров.