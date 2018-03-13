Россия ограничила ввоз птицы из ряда департаментов Франции

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россельхознадзор с 13 марта ввел временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы и яйца из ряда департаментов Франции из-за гриппа птиц, сообщается в материалах ведомства.

"В связи с регистрацией очагов низкопатогенного гриппа птиц на территории Франции с 13 марта 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и инкубационного яйца из департаментов Мен и Луара, Сарта, Дё-севр", — говорится в сообщении.

В начале марта РФ ввела ограничения на ввоз живой птицы и яиц из ряда регионов Нидерландов и Болгарии.

Россельхознадзор в 2016 году начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.