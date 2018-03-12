ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Блокировка "Северного потока-2" никак не повлияет на политику России на международной арене, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.

Оудкирк также отметила, что проект будет иметь "масштабные геостратегические последствия" для нескольких поколений европейцев, а продвижение "Газпрома" может привести к исчезновению "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.

Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода.

"Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", — говорится в совместном заявлении спикеров.

В документе подчеркивается, что газопровод — "геополитический проект", который лишит Украину статуса страны-транзитера. Позицию, обозначенную в заявлении, уже поддержали Киев и Кишинев, сообщает "Польское радио".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море к ФРГ. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт СПГ в Европу.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать газопровод суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром", в свою очередь, предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Участники проекта планируют получить до 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость Nord Stream 2 составит 9,5 миллиарда евро.