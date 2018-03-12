ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Блокировка "Северного потока-2" никак не повлияет на политику России на международной арене, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
Оудкирк также отметила, что проект будет иметь "масштабные геостратегические последствия" для нескольких поколений европейцев, а продвижение "Газпрома" может привести к исчезновению "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.
Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода.
"Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", — говорится в совместном заявлении спикеров.
В документе подчеркивается, что газопровод — "геополитический проект", который лишит Украину статуса страны-транзитера. Позицию, обозначенную в заявлении, уже поддержали Киев и Кишинев, сообщает "Польское радио".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море к ФРГ. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт СПГ в Европу.
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать газопровод суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром", в свою очередь, предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Участники проекта планируют получить до 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость Nord Stream 2 составит 9,5 миллиарда евро.