Власти Техаса и аграрии из России планируют совместный проект в Подмосковье

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Власти крупнейшего американского штата Техас и российская Ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) планируют изучить возможность реализации совместных проектов, в том числе в Подмосковье, сообщили РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

Договоренности были достигнуты в ходе крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки в Хьюстоне, которая завершилась на днях. В АРСП отметили, что в ходе выставки представители зарубежных профессиональных кругов проявили большой интерес к российскому сельскому хозяйству.

"Особое внимание на перспективы наращивания сотрудничества с Россией обратили представители Департамента сельского хозяйства Техаса и администрации губернатора Грега Эббота", — сообщил Писарев.

"По итогам серии переговоров, проведенных руководством АРСП при участии Генерального консульства РФ в Хьюстоне, достигнуты договоренности об активизации взаимодействия по линии российских и американских городов-побратимов, проведении совместных мероприятий, наращивании делегационного обмена и профессионального сотрудничества между регионами России и юга США. АРСП получила конкретные предложения от представителей Техаса о начале практической работы по изучению возможности совместной сельскохозяйственной деятельности в Волоколамском районе Московской области", — добавил собеседник агентства.

Также организаторы выставки пригласили руководителя АРСП Сергея Архина к участию в последующих ежегодных мероприятиях с расчетом на расширение российской экспозиции.

ХЬЮСТОНСКОЕ РОДЕО

Выставка Houston Livestock Show and Rodeo, известная как "Хьюстонское родео", является одним из ключевых мировых событий среди профессионалов. Ежегодно на площадке Родео собирается свыше двух миллионов человек — как рядовых посетителей, так и представителей сельскохозяйственных кругов из различных регионов мира, которые используют возможности выставки для заключения новых договоров и расширения торгово-инвестиционных возможностей.

В этом году российская Ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) по приглашению департамента сельского хозяйства штата Техас и при поддержке генерального консульства России в Хьюстоне получила возможность принять участие в мероприятиях.

АРСП — представляет собой объединение, ориентированное на поддержку сельхозпроизводителей регионов России, в первую очередь малых форм хозяйствования, а также популяризацию их продукции на отечественных рынках, в странах ближнего и дальнего зарубежья. —0-