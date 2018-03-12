Путин призвал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за нелегальный ввоз сельхозпродукции в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.
"Внешняя граница ЕврАзЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров ограниченных ввозов на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем, работаем над этим постоянно… Мы все равно будем это делать, в том числе будем и ужесточать ответственность за соответствующие нарушения", — сказал Путин.