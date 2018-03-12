Путин призвал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за нелегальный ввоз сельхозпродукции в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Так он ответил на просьбу руководителя агрофирмы "Трио" Евгении Уваркиной об усилении контроля за ввозом и производством продукции, сделанной с использованием растительных жиров.

"Внешняя граница ЕврАзЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров ограниченных ввозов на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем, работаем над этим постоянно… Мы все равно будем это делать, в том числе будем и ужесточать ответственность за соответствующие нарушения", — сказал Путин.