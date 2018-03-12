В России будут развивать производство селекционной техники, заявил Путин

КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что производство отечественной малогабаритной селекционной техники будет развиваться, линейка заказов уже готовится.

В ходе посещения краснодарского ФГБНУ "Национальный центр зерна им Лукьяненко" президент пообщался с фермерами и работниками предприятия. Один из участников беседы обратил внимание президента на то, что в основном малогабаритная техника в сельском хозяйстве производится за рубежом.

"Вы знаете, что за последние годы у нас в области сельхозмашиностроения большой шаг вперед сделан, я уж не говорю про "Ростсельмаш", который лидером является, но есть и другие предприятия эффективные. И сегодня качество этой техники не уступает мировым стандартам", — заметил Путин.

"Что касается селекционной техники, там, действительно, еще далеко не полная линейка, отдельное оборудование производится, но его маловато, согласен, поэтому будем развивать. Минсельхоз уже занимается, создается линейка заявок", — добавил он.

Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что производители такой техники тоже должны быть уверены в рынке, чтобы вложения окупались.