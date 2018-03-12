Министр экономики Франции назвал последствия торговой войны между ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости, Мария Князева. Никто не выиграет, если между Евросоюзом и США начнется торговая война, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр журналистам в Брюсселе.

Президент США Дональд Трамп в начале марта сообщил, что страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

"Мы обеспокоены возможностью получить торговую войну между ЕС и США, потому что мы считаем, что в этом случае будут только проигравшие. Мы считаем, что протекционизм – это тупик. Никто не выиграет в торговой войне между ЕС и США, будут только проигравшие. Поэтому мы должны найти решения (этой ситуации – ред.)", — сказал Ле Мэр.

Министр считает, что европейская реакция на решение администрации Трампа по пошлинам на сталь и алюминий должна быть "сильной и единой". Он также высказал мнение, что проблему перепроизводства стали стоит решать в рамках ВТО или G20.

"Мы не любим войны. Однако мы должны быть готовы к любым видам ответных мер, если будет ясно, что другая страна ведет себя слишком агрессивно", — сказал в свою очередь журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.