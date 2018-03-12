Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Миф о депрессивности сельского хозяйства в России больше не актуален, в отрасль пришли инвестиции, создаются новые рабочие места, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций, здесь создаются новые рабочие места, миф о вечном депрессивном состоянии уже никому не интересен", — сказал Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Он напомнил, что еще 20 лет назад страна закупала зерно за границей, сегодня же Россия является крупнейшим экспортером пшеницы и зерна, увеличивается экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы.