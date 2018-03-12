Экспорт сельхозпродукции стал выгоднее продажи вооружения, заявил Путин

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции вырос во много раз.
"По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз. Просто удивительно", — сказал Путин.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в январе говорил, что экспорт сельхозпродукции из России по итогам 2017 года вырос на 15% и достиг 20 миллиардов долларов.
В прошлом году Минсельхоз разработал государственную программу развития сельского хозяйства, которая предполагает, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2020 году вырастет до 21,4 миллиарда долларов.