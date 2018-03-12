Экспорт сельхозпродукции стал выгоднее продажи вооружения, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники, заявил президент России Владимир Путин.

"Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Он напомнил, что экспортная выручка оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет 15,6 миллиарда долларов.

Глава государства отметил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции вырос во много раз.

"По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз. Просто удивительно", — сказал Путин.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в январе говорил, что экспорт сельхозпродукции из России по итогам 2017 года вырос на 15% и достиг 20 миллиардов долларов.

В прошлом году Минсельхоз разработал государственную программу развития сельского хозяйства, которая предполагает, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2020 году вырастет до 21,4 миллиарда долларов.